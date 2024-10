Die Produkte von Pepsico sind bald wieder bei Globus und Kaufland zu finden. Bildquelle: PepsiCo

Die Produkte der Snacking- (unter anderem Lay's) sowie Getränkesparte-Sparte von Pepsico werden bald wieder in den Regalen der RTG-Gruppe (unter anderem Globus) sowie Kaufland zu finden sein. Im vergangenen Jahr war bekannt geworden, dass die Marken des internationalen FMCG-Riesen bei diversen Händlern aus dem Sortiment geflogen sind. In Edeka-Märkten sucht man die Produkte bis heute vergebens.

Neuer Direktor Smieja hat Coca-Cola-Vergangenheit

Pepsico-Deutschland-Chef Torben Nielsen freut sich gegenüber der Lebensmittel Praxis über die Einigung und vor allem darüber, dass man sich mit Pepsi-Cola mittlerweile ein Preisniveau erarbeitet habe, das mit dem des großen Konkurrenten Coca-Cola vergleichbar sei.

Auch im Management von Pepsico DACH gibt es Neuigkeiten. Dirk Smieja, zuletzt beim großen Wettbewerber Coca-Cola Europacific Partners Deutschland angestellt, übernimmt ab heute die Rolle des Director Away from Home (AFH) & Traditional Trade (TT) DACH. „Es stand lange auf meiner Liste, jemanden mit einer solchen Erfahrung im Außer-Haus-Markt zu uns zu holen“, so Nielsen.

Mit Dirk Smieja gewinne man einen Experten für den Away from Home-Kanal, der das Geschäft mit frischen Impulsen bereichern werde. „Seine Erfahrung und sein strategisches Verständnis sind entscheidend, um unser AFH- und TT-Geschäft nachhaltig auszubauen und unsere ambitionierten Wachstumsziele zu erreichen“, so Torben Nielsen.

Verhandlungen mit Edeka laufen weiter

Für das laufende Geschäftsjahr zeigt sich Nielsen ebenfalls optimistisch. „Auch vor dem Hintergrund der Distributionsgewinne werden wir gut aus dem Markt kommen“, sagt der Manager ohne konkret zu werden. Neue Details zum Verhältnis zur Edeka wollte Nielsen nicht nennen. „Es laufen Verhandlungen, aber es gibt nichts Neues zu berichten.“