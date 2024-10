Marc Wagner (Foto) übernimmt die Leitung des Essity-Werkes in Hamburg-Hausbruch. Der schwedische Konzern produziert an dem Standort Wundverbände und Pflaster.

Marc Wagner wird neuer Werksleiter bei Essity in Hamburg-Hausbruch. Bildquelle: Essity GmbH

Zum 1. Oktober 2024 übernimmt Marc Wagner die Leitung des Essity-Werks in Hamburg-Hausbruch, wie das schwedische Unternehmen mitteilte. Der vorherige Werksleiter Carsten Vagt war nach Angaben von Essity bereits vor längerer Zeit ausgeschieden, die Stelle war danach übergangsweise besetzt worden.

Der neue Chef bringt demnach langjährige Erfahrung in der Produktions- und Führungsverantwortung mit. Seine Karriere startete der gebürtige Westfale als Industriekaufmann, bevor er für 13 Jahre zur Bundeswehr ging, wo er sowohl in der operativen als auch strategischen Führung tätig war. Nach seinem Wechsel in die private Wirtschaft leitete er zuletzt ein Werk des britischen Konzerns Vesuvius plc in Nordhessen. „Zusammen mit dem herausragenden Team werden wir nachhaltige Innovationen am Standort vorantreiben, das Geschäft noch näher mit dem Essity-Konzern zusammenbringen und gemeinsam mit dem Markt wachsen“, so Wagner.

Das Essity-Werk in Hamburg gehört seit 2017 zu dem globalen Hygiene- und Gesundheitsunternehmen Essity. Rund 200 Mitarbeiter stellen dort medizinische Wundverbände und Pflaster für die Marken Leukoplast, Leukomed und Cutimed hergestellt. Auf den 21 Produktionsanlagen werden laut Essity Materialien wie Silikonbeschichtungen und Super-Absorber Technologien verwendet, um die Wundversorgung auf höchstem Niveau zu gewährleisten.