Mit Wirkung zum 01. Oktober wird die Geschäftsführung des Getränkevermarkters Drinks & More strukturell neu aufgestellt und in den Bereichen Sales und Marketing in zwei Ressorts aufgeteilt. Wie das Unternehmen mitteilte, wird Jan Maerker (47) zum 1. Oktober in die Geschäftsführung berufen. Er übernimmt die Verantwortung für den Bereich Sales in Deutschland und Österreich. Das Marketing-Ressort der Drinks & More Geschäftsführung wird ebenfalls neu besetzt werden, so das Unternehmen.

Maerker arbeitet seit 2018 für Drinks & More und leitet seit 2020 den Vertrieb Handel Deutschland. Zuvor war er für die Brauerei Beck & Co./AB Inbev Deutschland und die Nordbrand Nordhausen GmbH (Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien) tätig.

Gleichzeitig verlässt Philipp Raddatz Ende September das Unternehmen. Er verantwortete bisher als Geschäftsführer die Bereiche Marketing und Sales. Raddatz hatte diese Position seit 2018 inne.

In seiner Amtszeit baute er laut der Mitteilung den Berliner Standort zu einem führenden Getränkevermarkter aus. Zudem verantwortete er die Einführung der Marken Dirtea und Loco Juice sowie eine Partnerschaft mit Pepsico zur Wiedereinführung von Gatorade in Deutschland.

Drinks & More gehört zur Krombacher Gruppe. Das Unternehmen vermarktet Marken wie Schweppes, Orangina und Dr Pepper.