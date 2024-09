Katjes Greenfood hat, wie im Juli bereits angekündigt, seine Beteiligung an Mymuesli auf 56 Prozent erhöht. Dr. Jesko Thron wird neuer CEO, während die Gründer im Unternehmen involviert bleiben.

Katjes Greenfood hat seine Beteiligung an der Mymuesli AG auf rund 56 Prozent erhöht und hält damit die Mehrheit an dem Unternehmen. Dies teilte Katjes Greenfood mit. Mymuesli, 2007 von drei Studenten gegründet, gilt als Marktführer für Bio-Müslis in Deutschland. Das Unternehmen ermöglicht seinen Kunden, individuelle Müslis aus über 80 Bio-Zutaten zusammenzustellen. Mit der Aufstockung der Anteile stärkt Katjes Greenfood nach eigenen Angaben seine Position als Investor für innovative und nachhaltige Lebensmittelkonzepte.

Dr. Jesko Thron, bisher Geschäftsführer und CMO von Katjes Greenfood, wird neuer Vorstandsvorsitzender und CEO von Mymuesli. Die Gründer halten weiterhin rund 44 Prozent der Aktien und bleiben bei Mymuesli involviert. Sie werden den Aufsichtsrat unter Vorsitz von Tobias Bachmüller gemeinsam mit dem neuen Investor besetzen.

Marius Rodert, CFO von Katjes Greenfood, erklärt laut der Mitteilung: „Mit der Marketing-, Vertriebs- und Produktionsexpertise der Katjes Gruppe können wir Mymuesli als Mehrheitseigentümer auf die nächste Stufe heben und das Geschäft erfolgreich vorantreiben.“

Philipp Kraiss, Mitgründer von Mymuesli, betont: „Für die Zukunft hätten wir uns keinen besseren Investor wünschen könnten.“ Sein Mitgründer Hubertus Bessau ergänzt: „Das ist kein Exit, sondern ein wichtiger Meilenstein der mymuesli-Geschichte.“

Katjesgreenfood mit Sitz in Düsseldorf bildet zusammen mit ihren beiden Schwestergesellschaften Katjes Fassin und Katjes International die Katjes Gruppe. Als rechtlich selbstständige Beteiligungsgesellschaft investiert sie in Wachstumsunternehmen der Food-Branche.