Elisabeth Huber (Foto) ist seit September die neue Geschäftsführerin des Bio-Anbauverbands Demeter. In ihrer neuen Rolle verantwortet Huber die operative Umsetzung der Verbandsstrategie und leitet die Abteilungen Finanzen, Recht, IT und Personal.

Bildquelle: Demeter

Elisabeth Huber steht seit September 2024 an der Spitze des Öko-Anbauverbands Demeter. In ihrer Rolle setzt sie die operative Verbandsstrategie um und übernimmt die Verantwortung für die Bereiche Finanzen, Recht, IT und Personal.

Elisabeth Huber ist in der Branche nicht nur als strategische Beraterin bekannt, sondern auch durch ihre langjährige Tätigkeit für den Bio-Produzenten Taifun Tofu in Freiburg, dessen Geschicke sie bis Dezember 2022 als Geschäftsführerin lenkte. Zudem kennt sie die Arbeit des Demeter-Verbandes durch ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement, unter anderem als Kassenprüferin von 2008 bis 2017.