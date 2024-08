Zum heutigen 30. August legt Uwe Albershardt sein Amt als Geschäftsführer Vertrieb und Marketing der Haus Cramer Gruppe nieder. Seine Nachfolge tritt Raphael Rauer an. Der hatte im Juni als Geschäftsführer Vertrieb Handel & Internatinal begonnen. Albertshardt bleibt Berater des Getränkeherstellers, zu dem unter anderem die Warsteiner und die Herforder Brauerei gehören.

Raphael Rauer war zuvor Geschäftsführer Vertrieb und Handel Export bei der Paulaner Brauerei Gruppe und kann auf jahrelange Erfahrung in der Bierbranche verweisen. Vor seinem Einstieg in die Münchner Brauereigruppe war er 17 Jahre in verschiedenen Führungspositionen bei Anheuser-Busch InBev in Bremen tätig. Er verantwortete unter anderem als Sales Director die Handelsgeschicke des Braugiganten.