Refresco Deutschland plant die Übernahme des Mineralbrunnen-Standorts Grüneberg von der Berentzen-Gruppe. Dies teilte das Unternehmen mit. Der Getränkeabfüller will neben dem Standort auch die Wassermarken 'Märkisch Kristall' und 'Grüneberg Quelle' erwerben. Zudem vereinbarten die Unternehmen, dass Refresco die Produktion der Vivaris-Marke Mio Mio im Rahmen eines Lohnabfüllungsvertrags weiterführt. Den Abschluss der Transaktion erwartet Refresco zum 31. Oktober 2024.

Refresco Deutschland gehört nach eigenen Angaben zu den führenden Anbietern von Getränkelösungen in Deutschland. Das Unternehmen beschäftigt demnach rund 1.600 Mitarbeiter an neun Produktions- und zwei Verwaltungsstandorten. Refresco stellt Fruchtsäfte, Erfrischungsgetränke und Milchalternativen für Industrie- und Handelskunden her. Zu den Kerngeschäften zählen die Produktion von Handelsmarken für den Lebensmittelhandel sowie die Getränkeabfüllung für Markenunternehmen.

„Diese Akquisition markiert einen wichtigen Schritt im weiteren Ausbau unseres Marken- und Lohnabfüllungsgeschäftes“, zitierte das Unternehmen Guido Kühne, Geschäftsführer von Refresco Deutschland. Der Standort biete neben einer Quellkapazität auch den Zugang zum Großraum Berlin/Brandenburg. Dies komplettiere die Strategie der vollständigen regionalen Abdeckung in Deutschland.

Berentzen-Chef begrüßt Verkauf an Refresco

Oliver Schwegmann, Vorstandschef der Berentzen-Gruppe, betonte: „Mit Refresco Deutschland haben wir ein in der Getränkebranche etabliertes und angesehenes Unternehmen als Käufer gefunden.“ Mit der Fortführung des Geschäftsbetriebs habe das Unternehmen sein wichtigstes Ziel für den Standort Grüneberg erreicht.

Refresco Deutschland ist Teil der Refresco Gruppe. Diese produziert nach eigenen Angaben jährlich ein Volumen von 15 Milliarden Litern und erzielt einen Umsatz von 6 Milliarden Euro. In Deutschland füllt Refresco demnach etwa 2,6 Milliarden Liter pro Jahr ab.