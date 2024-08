Laut einer Umfrage von The Trade Desk befürworten 77 Prozent der Deutschen personalisierte Online-Werbung. Die Verbraucher sind bereit, dafür bestimmte Daten preiszugeben. Überraschend: Mehr als die Hälfte würde einer Nutzung ihrer E-Mail-Adresse für Werbezwecke zustimmen.

The Trade Desk hat eine neue Studie zur Akzeptanz von Online-Werbung in Deutschland veröffentlicht. Laut der Umfrage unter 1.500 Bundesbürgern befürworten 77 Prozent personalisierte Werbung, die auf ihre Interessen zugeschnitten ist. Die Befragten zeigen sich bereit, dafür Daten preiszugeben.

Die Studie ergab, dass die Verbraucher klare Vorstellungen davon haben, welche Informationen für zielgerichtete Werbung genutzt werden sollten. An erster Stelle stehen bevorzugte Marken und Produkte, gefolgt von tatsächlichen Käufen sowie persönlichen Interessen.

„Unsere Studie zeigt, dass die Verbraucher den Wert ihrer Daten kennen“, erklärte Daniel Neuhaus, Vice President DACH bei The Trade Desk, in der Mitteilung. Er sieht darin Chancen für Werbetreibende, Kampagnen stärker an Verbraucherwünschen auszurichten.

The Trade Desk sieht Chancen für Werbetreibende

Laut The Trade Desk wären 58 Prozent der Befragten damit einverstanden, wenn statt Cookies eine verschlüsselte E-Mail-Adresse für personalisierte Werbung genutzt würde. Das Unternehmen verweist auf neue Lösungen wie die European Unified ID (EUID), die Nutzern mehr Kontrolle über ihre Daten geben sollen.

Die repräsentative Umfrage wurde im April 2024 vom Marktforschungsinstitut Appinio durchgeführt. The Trade Desk ist ein Anbieter von Werbetechnologie und hat die Studie in Auftrag gegeben.