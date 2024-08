Werkswechsel in Erding: Diplom-Braumeister Nils Patrick Wacker (30, Foto) verlässt die Brauerei Erdinger Weißbräu und heuert als Standortleiter beim Fruchtsafthersteller Valensina an.

Nils Patrick Wagner ist seit dem 1. August neuer Werksleiter des Erdinger Standortes der Valensina Gruppe. Der 30-Jährige ist ausgebildeter Brauer und Mälzer und hat zudem ein Studium zum Diplom-Braumeister absolviert. Zuletzt war er für die Brauerei Erdinger Weißbräu als Abfüllmeister mit Schwerpunkt Anlagen- und Personalkoordination tätig. Dabei habe er seine Kompetenzen bei der Betreuung der Abfüll- und Verpackungsanlagen ausbauen und Führungserfahrung sammeln können, wie Valensina mitteilte.

Der bisherige Stelleninhaber Georg Mayr wird die Valensina Gruppe nach deren Angaben Ende Oktober 2024 auf eigenen Wunsch verlassen. Felix Müller, CFO/COO der Valensina Gruppe, kommentierte die Personalie mit den Worten: „Es ist großartig, dass wir die Position des Werksleiters in Erding mit einem kompetenten Neuzugang aus der Getränkebranche so schnell besetzen konnten. Uns war es wichtig, dass wir durch eine längere Übergangszeit des alten und des neuen Stelleninhabers Kontinuität sowie einen umfassenden Wissenstransfer sicherstellen können.“

Die Produktion in Erding wurde bereits vor einigen Jahren als Zukunftsstandort innerhalb der Valensina Gruppe identifiziert. Die Geschäftsführung ist vom Wachstum der nachhaltigen Verpackung Glas überzeugt und wird bis Ende des Jahres eine Gesamtsumme von etwa 15 Millionen Euro in die Modernisierung zweier Abfüllanlagen investiert haben, die 2024 komplett in Betrieb genommen werden.