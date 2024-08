Illycaffé hat seinen konsolidierten Umsatz im ersten Halbjahr 2024 um 3,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 289,1 Millionen Euro gesteigert. Der italienische Kaffeespezialist konnte nach eigenen Angaben auf allen wichtigen Märkten ein Plus verzeichnen. „Besonders die Vereinigten Staaten haben gemäß unserem strategischen Plan erheblich zur Umsatzsteigerung beigetragen“, sagte Unternehmenschefin Cristina Scocchia. Auch alle europäischen Märkte konnten im Vergleich zu 2023 zulegen, insbesondere Italien (plus 5 Prozent) und Spanien (plus 21 Prozent).

Auch die Gewinnkennzahlen entwickelten sich positiv. Das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) legte um 26,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 46,2 Millionen Euro zu, was einer EBITDA-Marge von 16 Prozent entspricht. Der Nettogewinn verdoppelte sich gar auf 13,6 Millionen Euro (Vorjahreszeitraum: 6,4 Millionen Euro).

Auf Basis der Ergebnisse des ersten Halbjahres 2024 erwartet das Unternehmen, auch in der zweiten Jahreshälfte weiter an Umsatz und Rentabilität zu wachsen, trotz der anhaltenden Komplexität des makroökonomischen und geopolitischen Umfelds.