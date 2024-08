Dubag hat Ampack aus Königsbrunn in Deutschland und Osgood Industries von der Syntegon Gruppe aus Oldsmar in den USA erworben. Die Unternehmen, bekannt für ihre Technologie in der Abfüllung von flüssigen und viskosen Lebensmitteln, sollen künftig unter der Dachmarke Ceratech Gruppe agieren.

Die Übernahme wurde vom LEO III Fonds, der nur von Dubag beraten wird, durchgeführt. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht bekanntgegeben. Dubag ist spezialisiert auf Unternehmensausgliederungen und sieht in dieser Übernahme großes Potenzial. „Beide Unternehmen verfügen über technologische Expertise, langjährige R&D Erfahrung und einen globalen Kundenstamm – vielversprechende Voraussetzungen für erfolgreiches Wirtschaftswachstum in einem attraktiven Marktumfeld“, so Dr. Michael Schumann, Gründer und Geschäftsführer von Dubag.

Die Übernahme umfasst auch die 300 Mitarbeitenden von Ampack und Osgood.