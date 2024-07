Joanna Allen (Foto) wird neue Geschäftsführerin von Little Moons, einer Marke, die sich auf die Herstellung und den Vertrieb von dem aus Japan stammenden Mochi-Eises spezialisiert hat. Allen bringt umfassende Erfahrung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie mit.

Little Moons, die führende Mochi-Marke in Großbritannien und Europa, hat Joanna Allen zur neuen Geschäftsführerin ernannt. Allen trat ihre Rolle am 3. Juni 2024 an und bringt langjährige Erfahrung aus ihrer Laufbahn in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie mit.

Als ehemalige CEO der Snack-Marke Graze hat sie sowohl Start-ups als auch globale Portfolios bei renommierten Unternehmen wie Coca Cola und Unilever erfolgreich gemanagt.

Bei Little Moons wolle sie die Wachstumspläne und eine schnelle internationale Expansion vorantreiben. Zu ihrer neuen Rolle sagt Joanna Allen: „Der Erfolg von Little Moons in den letzten Jahren ist wirklich beeindruckend und ich freue mich darauf, das Unternehmen in einem so entscheidenden Moment zu verstärken, während es weltweit an Dynamik gewinnt.”