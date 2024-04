PHW, die Muttergesellschaft von Wiesenhof, ist eine strategische Partnerschaft mit der niederländischen Firma Mosa Meat für die Produktion von künstlichem Rindfleisch eingegangen. Das gab der Fleischkonzern PHW am Dienstag bekannt.

Das in Maastricht ansässige Unternehmen Mosa Meat gilt als einer der weltweit führenden Akteure im Bereich des kultivierten Rindfleisches, wodurch die PHW-Gruppe ihre Investitionen in alternative Proteine fortsetzt. Bereits im Jahr 2018 beteiligte sich das familiengeführte Unternehmen an SuperMeat, einem israelischen Start-up, das sich auf kultiviertes Hähnchenfleisch spezialisiert hat.

„Die Partnerschaft mit Mosa Meat hat eine hohe Bedeutung für unsere Food-Tech-Kompetenz mit Fokus auf Europa und unsere Diversifikationsstrategie im Geschäftsfeld der alternativen Proteinquellen“, erklärt der zuständige PHW-Vorstand Marcus Keitzer. Mosa Meat sei ein wichtiger europäischer Partner, um die Kompetenzen der PHW-Unternehmensgruppe weiter auszubauen. PHW biete im Gegenzug dem niederländischen Unternehmen Know-how und Infrastruktur.