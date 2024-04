Die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach steigerte 2023 seinen Bruttoumsatz um 9,9 Millionen Euro beziehungsweis 6 Prozent auf 174,3 Millionen Euro. Der Ausbau des Sortiments, die Erholung in der Gastronomie und im Veranstaltungsgeschäft hätten in Kombination mit Preiserhöhungen zur guten Geschäftsentwicklung beigetragen.

Im Mineralwasser-Segment erzielten die Marke Teinacher mit 6 Prozent und die stärker handelsorientierte Marke Krumbach mit 2,7 Prozent einen erneuten Umsatzanstieg, heißt es vom Unternehmen. Auch im Saft- und Carbonated Softdrinks-Segment konnte an die positive Entwicklung des Vorjahres angeknüpft werden: Die Marken Vaihinger, Klindworth und Cocktail Plant erreichten ein Umsatzwachstum von insgesamt 10,9 Prozent.

Der Konzernumsatz (nach Abzug von Verbrauchsteuern) der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach-Gruppe legte im Geschäftsjahr 2023 um 6 Prozent auf 147,2 Millionen Euro zu (Vorjahr: 138,8 Millionen Euro). Das EBITDA lag trotz deutlich gestiegener Preise für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Energie und Logistik mit 19,1 Millionen Euro nur moderat unter dem Vorjahresniveau (Vorjahr: 20,2 Millionen Euro). Damit konnte die im Rahmen des letztjährigen Geschäftsberichts veröffentlichte Umsatz- und Ertragsprognose erreicht werden, so der Mineralbrunnen. Der Konzernjahresüberschuss in Höhe von 6,1 Millionen Euro lag leicht über Vorjahresniveau. Die Eigenkapitalquote im Konzern in Höhe von 49,4 Prozent habe sich im Vergleich zum Vorjahr nochmals verbessert (Vorjahr: 47,0 %).

Die Geschäftsführung erwartet für die gesamte Mineralbrunnen Überkingen-Teinach-Gruppe im Geschäftsjahr 2024 einen im Vergleich zum Vorjahr moderaten Anstieg der Umsatzerlöse.