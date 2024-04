Im vergangenen Jahr verzeichnete Mast-Jägermeister einen Umsatzanstieg um 8,1 Prozent auf 961,7 Millionen Euro. Der Verkauf von 118,3 Millionen 0,7-Liter-Flaschen trug maßgeblich zum zweitbesten Absatzergebnis seiner Geschichte bei, so das Unternehmen.

Geschäftsjahr Jägermeister blickt vorsichtig in die Zukunft

Trotz rückläufiger Märkte konnte das Unternehmen Absatzrückgänge in einigen Regionen durch Zuwächse in anderen ausgleichen, insbesondere in West- und Osteuropa sowie Asien. Das US-Geschäft war jedoch von deutlichen Absatzrückgängen geprägt.

Die Expansion von Jägermeister auf über 150 Länder und der anhaltende Erfolg der Premium-Tequila-Marke Teremana unterstreiche das Potenzial für weiteres Wachstum. Teremana wird ab dem Frühjahr in Duty-Free-Geschäften internationaler Flughäfen und später im Jahr auch in Deutschland und anderen Märkten eingeführt.

Das Unternehmen investiert massiv in den Ausbau seiner Lieferketten und Herstellungskapazitäten, darunter neue Abfüllanlagen und ein erweitertes Fasslager. Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, wurde eine zweite Destillerie in Mexiko eröffnet. Zusätzlich wurden die Produktionskapazitäten für „Gin Sul“ in Hamburg-Altona verdreifacht, um die erwartete Nachfrage zu decken, und mit „Gin Sul Laranjal“ eine erfolgreiche Portfolioerweiterung eingeführt.

Angesichts der anhaltenden internationalen Krisen und der unsicheren wirtschaftlichen Lage plant das Unternehmen vorsichtig für das laufende Geschäftsjahr. „Wir sind vorsichtig optimistisch, mit unserer Kernmarke Jägermeister ein stabil hohes Absatzergebnis zu erzielen, auch wenn das Konsumklima in vielen Märkten weiterhin fragil bleibt“, sagt Michael Volke, CEO von Jägermeister.