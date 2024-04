Die deutsche Ernährungsindustrie konnte im Januar 2024 ein preisbereinigtes Plus von 2,6 Prozent beim Absatz im Vergleich zum Vorjahresmonat erreichen.

Konjunktur BVE vermeldet leichtes Plus

Während im Inland der Absatz bei lediglich plus 0,7 Prozent lag, stieg der Absatz beim Auslandsgeschäft mit plus 5,8 Prozent zum Vorjahresmonat deutlicher.

In nominalen Zahlen ausgedrückt betrug der Umsatz der Lebensmittelhersteller insgesamt 18,6 Milliarden Euro. Bei den Unternehmen stieg damit das Vorjahresergebnis nominal um 2,1 Prozent. Auf dem Inlandsmarkt erwirtschaftete die Branche einen Umsatz von 11,6 Milliarden Euro was ein Plus beim Vorjahresergebnis von nominal 0,5 Prozent bedeutet. Das nominale Umsatzergebnis des Auslandsgeschäftes betrug 7 Milliarden Euro und stieg damit nominal um 4,9 Prozent.

DIe Zahlen wurden von der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE) veröffentlicht. Weiterführende Informationen und Grafiken finden Sie hier.