Die Rügenwalder Mühle führt erstmals Produkte für eine neue Zielgruppe ein. Unter der Marke „Abenteuer Spaß“, bietet das Unternehmen pflanzliche Optionen für Kinder an, die den Nährwertempfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für diese Altersgruppe entsprechen.

Patrick Bühr, Leiter Forschung und Entwicklung bei der Rügenwalder Mühle, betont: „Angesichts der aktuellen Diskussionen über Nährwertempfehlungen und Richtlinien für Kinder wollten wir nicht auf politische Entscheidungen warten, sondern selbst aktiv werden. Unsere neuen Kinderprodukte sind nicht nur eine Innovation im Bereich pflanzlicher Ernährung, sondern auch innerhalb des Segments für gekühlte herzhafte Aufstriche für Kinder. Sie sind die ersten ihrer Art, die den Nährwertempfehlungen der WHO vollständig entsprechen.“

Zunächst führe man zwei ihrer veganen Klassiker als Kinderprodukte ein. Zum einen die „Vegane Abenteuer Mortadella mit Sonnenblumenprotein“ und zum anderen den „Vegane Abenteuer Streich mit Erbsenprotein“, eine spezielle Variante der Veganen Pommerschen der Rügenwalder Mühle. Beide Produkte enthalten nur 1,2 Prozent Salz und sind frei von Zuckerzusatz. Zudem sind sie reich an Omega-3 Fettsäuren, nicht gentechnisch verändert und ohne Geschmacksverstärker. Damit seien die neuen Produkte gezielt an die Nährwertempfehlungen für Kinder angepasst, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Mit unserer ‚Abenteuer Spaß‘-Reihe wollen wir den Genuss für alle auf den Tisch bringen. Sowohl für die Kinder als auch für die Eltern. […] Sie enthalten deutlich weniger Zucker, Salz und Fett als die Produkte, die es bisher für Kinder auf dem Markt gibt“, sagt Steffen Zeller, CMO bei der Rügenwalder Mühle. Die neuen Produkte zeichneten sich zudem durch ein kindgerechtes Verpackungsdesign aus. Dank ihrer Nährwertzusammensetzung, die den WHO-Richtlinien entspricht, wären die neuen Produkte auch von einem potenziellen Werbeverbot für Lebensmittel für Kinder, das der Bundeslandwirtschaftsminister derzeit anstrebt, nicht betroffen.

Die „Abenteuer Spaß“-Reihe soll ab Mitte März im Handel erhältlich sein. Zur Unterstützung des Schulstarts sei für die zweite Jahreshälfte eine umfassende Aktivierung auf den relevanten Plattformen geplant, womit man bis zu 350 Millionen Kontakte erreichen wolle.