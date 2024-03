In seiner neuen Position bei Beneo ist Eberle ab März für die operativen Bereiche verantwortlich. Dazu gehören Produktion, Technik, Lieferkettenmanagement, Qualität, Rohstoffe, Umwelt- und Arbeitsschutz sowie Nachhaltigkeit. Seine Ernennung fällt in eine Zeit, in der Beneo nach eigenen Angaben sein Portfolio an pflanzlichen Zutaten mit Zusatznutzen nachhaltig ausbaut.

Dr. Eberle hat an der Technischen Universität Darmstadt in Chemie promoviert und verfügt über rund drei Jahrzehnte Erfahrung in der internationalen Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Er begann seine Karriere bei Unilever, wo er verschiedene Positionen in Deutschland und den Niederlanden innehatte. Danach war er bei namhaften Lebensmittel- und Getränkeherstellern in leitenden Positionen im operativen Geschäft tätig, unter anderem in den Bereichen Produktion, Supply Chain und Logistik. Von 2019 bis 2023 war Eberle Chief Operations Officer beim Sekt-, Wein- und Spirituosenanbieter Rotkäppchen-Mumm.