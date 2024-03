Geschäftsbericht Lindt & Sprüngli stellt teurere Schokolade in Aussicht

Das Unternehmen teilte am Dienstag mit, dass der Kakaopreis im vergangenen Jahr um 62 Prozent und in diesem Jahr bereits um mehr als 40 Prozent gestiegen sei. „Der Preisanstieg wird trotz Absicherungsstrategie und trotz höherer Lagerbestände weitere Preiserhöhungen in den Jahren 2024 und 2025 nach sich ziehen, sofern die Kakaopreise auf dem aktuellen Niveau bleiben“, hieß es.

Bei der Vorstellung der Geschäftszahlen berichtete das Unternehmen zudem davon, dass die Lindor-Schokoladenkugeln im vergangenen Jahr besonders erfolgreich waren. Das Geschäft wuchs in allen Bereichen zweistellig, unter anderem durch die Einführung einer Hafermilch-Variante. Im vergangenen Jahr erzielte der Schokoladenhersteller einen Betriebsgewinn (EBIT) von 846 Millionen Euro, was einem Anstieg um 9,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Reingewinn betrug 698 Millionen Euro, ein Plus von 17,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wobei steuerliche Effekte enthalten sind. Der Umsatz des Unternehmens überschritt erstmals die Fünf-Milliarden-Marke und erreichte im Jahr 2023 5,4 Milliarden Euro. Ohne Währungseffekte und Akquisitionen stieg der Umsatz um 10,3 Prozent.

Das Unternehmen hat weltweit über 14.500 Mitarbeiter und betreibt 523 eigene Geschäfte. Für das laufende Jahr strebt es ein organisches Wachstum von sechs bis acht Prozent an. Trotz der unsicheren wirtschaftlichen und politischen Lage zeigt es sich sehr zuversichtlich für die Zukunft.