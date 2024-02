Ferrero International S.A. schloss das Geschäftsjahr mit einem konsolidierten Umsatz von 17 Milliarden Euro ab, was einem Anstieg von 20,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresumsatz von 14 Milliarden Euro entspricht, der sowohl durch organisches Wachstum als auch durch Zukäufe erzielt wurde.

Trotz eines Geschäftsjahres 2022/2023 (endete zum 31. August 2023), das von einem schwierigen wirtschaftlichen und geopolitischen Umfeld geprägt sei, konnte die Ferrero-Gruppe ihr robustes Wachstum laut eigenen Angaben fortsetzen. Die Zahl der Produktionsstätten von Ferrero wuchs von 32 im Vorjahr auf 37, während die Zahl der Mitarbeiter der Gruppe zum 31. August 2023 auf 47.212 Mitarbeiter, verglichen mit 41.441 zum 31. August 2022, anstieg.

Beispiele für Produktneueinführungen im vergangenen Geschäftsjahr waren die Marken Kinder, Rocher, und Raffaello im Speiseeis-Segment in ganz Europa sowie die erfolgreiche Einführung von Nutella Biscuits und Nutella B-ready in den Vereinigten Staaten. Übernommen wurde unter anderem die Fresystem Group, einem italienischen Familienunternehmen, das Tiefkühlbackwaren herstellt.

„Wir freuen uns, dass wir trotz der wirtschaftlichen und geopolitischen Herausforderungen eine Periode starken Wachstums verzeichnen können, wobei der anhaltende Inflationsdruck auf der ganzen Welt ein Faktor bleibt. Zusätzlich zum Umsatzwachstum hat sich auch die weltweite Belegschaft um mehr als 5.000 Mitarbeiter erhöht, was ein Beweis dafür ist, dass unsere Geschäftsstrategie langfristig angelegt ist“, so Daniel Martinez Carretero, Chief Financial Officer der Ferrero-Gruppe.