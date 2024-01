Die Hintergründe der Bombendrohungen gegen mehrere Brauereien in Nordwestdeutschland sind noch unklar. Die Polizei ermittelt weiterhin wegen „Störung des Öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten.“

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag waren neben dem Friesischen Brauhaus in Jever auch Brauereien in Varel und Cuxhaven angerufen worden. Eine automatisierte Bandansage hatte Explosionen angekündigt. Der Ursprung liegt nach Polizeiangaben auf ausländischen Servern. Forderungen wurden seitens der Täter nicht gestellt. Deshalb vermutet die Polizei, dass das Ziel der Anrufe das Beunruhigen der Bevölkerung ist.

Die Betriebsstätten mussten geräumt und durchsucht werden. In Varel war zusätzlich ein benachbartes Hotel betroffen, das evakuiert wurde.