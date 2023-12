Patrick Kammerer (59, Foto) übernimmt die Position des Hauptgeschäftsführers beim Markenverband in Berlin. Er tritt zum 29. Februar die Nachfolge des langjährigen Hauptgeschäftsführers Christian Köhler an, der in den Ruhestand wechselt.

Kammerer hat den weiteren Angaben des Markenverbands zufolge über zweieinhalb Jahrzehnte in leitenden Positionen für Markenunternehmen der verschiedensten Branchen im In- und Ausland gearbeitet, darunter Reemtsma, Nike und Shell. Zuletzt war er als Director Strategic Communications für Coca-Cola Europe tätig. Breite Erfahrung in der Verbandsarbeit und der politischen Interessenvertretung in Berlin und Brüssel sammelte er unter anderem über sieben Jahre als ehrenamtlicher Präsident der Wirtschaftsvereinigung Alkoholfreie Getränke.