Zum 15. Januar 2024 wird Carla Henckel Director Communications bei der Molkereigenossenschaft Arla Foods in Deutschland. In dieser Funktion wird sie die Bereiche Public Affairs, externe und interne Unternehmenskommunikation verantworten. Sie folgt auf Kasper Thormod Nielsen.

Nielsen hat als Director Members and Agriculture Commercial jüngst die Leitung des Bereichs „Genossenschaftsmitglieder und Landwirtschaft“ in Zentraleuropa (Deutschland, Belgien, Niederlande, Luxemburg) übernommen.

Vor ihrem Wechsel zu Arla war Carla Henckel in den vergangenen sieben Jahren bei Aldi Süd tätig, davon sechs Jahre als Public Affairs Team Leader. In dieser Funktion verantwortete sie die Interessenvertretung des Unternehmens in Deutschland auf Bundes- und Landesebene. In ihrer neuen Funktion wird Henckel an Mariam Sommerfeldt Skovfoged, Senior Vice President bei der Arla Group in Dänemark berichten und zudem Teil des deutschen Managementteams um Arla Deutschlandchefin Lillie Li Valeur.