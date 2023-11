Zoff um Klimaneutralität Danone gibt bei Evian-Wasser klein bei

Der Lebensmittelkonzern Danone will sein Mineralwasser der Marke Evian nicht mehr als „klimaneutral“ bewerben. Das Unternehmen habe eine entsprechende strafbewehrte Unterlassungserklärung einen Tag vor der mündlichen Verhandlung am Landgericht Frankfurt am Main vorgelegt.