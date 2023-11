Melanie Thomann-Bopp (45) verfügt über langjährige Erfahrung als kaufmännische Geschäftsführerin und war in den vergangenen 20 Jahren in verschiedenen internationalen Konsum- und Lifestylebranchen in unterschiedlichen Führungspositionen tätig. So wechselte die 45-Jährige nach 14 Jahren bei der Douglas Gruppe zur Sonova Holding AG. Dort war sie als CFO/COO für die deutsche Gesellschaft mit der Marke Geers verantwortlich. Zuletzt war Melanie Thomann-Bopp Geschäftsführerin bei Nolte Küchen mit Sitz im nordrhein-westfälischen Löhne.