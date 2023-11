Dr. Kristin Kiri Trier, zuletzt als Sustainability Practice Lead DACH bei der europäischen Managementberatung Capgemini-Invent tätig, leitet seit November das multifunktionale Nachhaltigkeitsteam von L’Oréal in Österreich, Deutschland und der Schweiz. In ihren Verantwortungsbereich fällt die Umsetzung der Transformationsziele des Nachhaltigkeitsprogramms ‚L’Oréal For The Future‘ in allen drei Ländern mit insgesamt sechs Standorten und über 3.000 Mitarbeitenden. In ihrer Funktion berichtet sie direkt an L’Oréal DACH General Manager Kenneth Campbell sowie Joël Tronchon, Chief Sustainability Officer Europe L’Oréal Groupe.

„Nachhaltigkeit ist ein Thema, das ebenso Ausdauer braucht wie Mut, Zuversicht und die Fähigkeit, auf eine Vision hinzuarbeiten." kommentiert General Manager Kenneth Campbell den Neuzugang in seinem Führungsteam.

L’Oréal will mit dem Programm ‚L’Oréal For The Future‘ eine ambitionierte, wissenschaftlich basierte und vollständig messbare Nachhaltigkeitsstrategie bis 2030 umsetzen. Ziel ist es nach Unternehmensangaben, die eigene Geschäftstätigkeit mit dem 1,5-Grad-Klimaziel und den planetaren Belastungsgrenzen in Einklang zu bringen und dabei die gesamte Wertschöpfungskette mitzunehmen.