Jan-Boris Bräuer wird aus persönlichen Gründen zum 31. Dezember 2023 den Fruchtsafthersteller verlassen und in seine Heimatregion Hamburg zurückkehren. Die damit frei werdende Position in der Geschäftsführung wird nicht neu besetzt.

Seine Aufgaben wird zukünftig sein Geschäftsführerkollege Frederik Fahrenholz alleinig verantworten, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Nachfolge in der Vertriebsleitung übernehme der branchenerfahrene Frank Völkner, der in seinen vorherigen Positionen viele Jahre für namhafte Getränkeproduzenten tätig war. Unterstützt wird er von dem bereits bei Beckers Bester tätigen Key Account Manager Stephan Meister, der künftig zum stellvertretenden Vertriebsleiter aufsteigt.

„Wir respektieren den Wunsch von Herrn Bräuer, aus unserem Unternehmen auszuscheiden. Er hat während seiner fünfjährigen Tätigkeit einen herausragenden Beitrag zur Weiterentwicklung von beckers bester geleistet. Mit Herrn Völkner haben wir einen langjährigen Experten der Getränkebranche gewinnen können und freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit“, sagte Fahrenholz.