Auf rund 51.000 Quadratmetern sind Arbeitsplätze für die knapp 3.000 Hamburger Beschäftigten und ein 1.500 Quadratmeter großes Restaurant entstanden. Auf der kompletten zweiten Etage wurden moderne Räume für Kommunikation und Miteinander geschaffen. Mitarbeiter können sich zu Meetings und Workshops treffen. Dabei wählen sie zwischen Orten wie „Urban Lab“, „Garden of Creativity“ und „In the Clouds“. Oder sie betreten die „Stage“ – eine Art Arena, in der Wissen und Ideen geteilt werden können. Außerdem gehören Sport- und Erholungsmöglichkeiten sowie eine unternehmenseigene Kindertagesstätte zum Campus im Stadtteil Eimsbüttel.



„Mit dem Bau des Campus bekennen wir uns klar und mit Stolz zu unseren unternehmerischen Wurzeln“, so der Vorstandsvorsitzende Vincent Warnery. „Der Campus bietet unseren Mitarbeitern auf hochmodernen Arbeitsflächen den idealen Raum zum Austausch, zur Inspiration und zur Entwicklung neuer Ideen – und damit die Grundlage für unseren langfristigen Erfolg und weiteres Wachstum.“



Arbeitsdirektorin Nicola Lafrentz ergänzt: „Es war unser Anspruch, die neue Arbeitswelt nach den Bedürfnissen und Wünschen unserer Mitarbeiter zu gestalten. Sie haben diesen Campus maßgeblich geprägt, noch bevor er fertiggestellt wurde. So ist der Campus erst zu dem geworden, was er heute ist.“



Der Beiersdorf Campus umfasst neben der neu gebauten Konzernzentrale und einem neuen Laborgebäude zusätzlich Bestandsgebäude wie das 2004 eröffnete Hautforschungszentrum. Alle Gebäude sind durch Brücken miteinander verbunden.



Das Foto zeigt v.l.n.r.: Arbeitsdirektorin Nicola Lafrenz, Vorstandsvorsitzender Vincent Warnery und Wirtschaftssenatorin Dr. Melanie Leonhard.