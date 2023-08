Porsch arbeitet seit mehr als zehn Jahren in der Bio-Branche und war bei Voelkel und Demeter im Norden tätig. An der Leuphana Universität Lüneburg hat sie Nachhaltigkeitsmanagement studiert.

Katrin Porsch koordiniert in ihrer neuen Position alle Aktionen, die unter das Nachhaltigkeitsthema fallen. Sie verantwortet sowohl die langfristigen Kampagnen als auch kleinere Initiativen vor Ort. Geplant sei beispielweise eine Pflanzaktion am Firmenstandort in Rosche, um das Gelände grüner und ökologischer zu gestalten. Darüber hinaus sollen auf den Profilen von Bauck in den sozialen Medien verschiedene informative Videos zur Verfügung gestellt werden, die aufzeigen, wie der Nachhaltigkeitsgedanke im Unternehmen gelebt wird.

Parallel dazu leitet Katrin Porsch das vor einigen Jahren gegründete interne Umweltteam der Bauck GmbH. Dieses ist dafür zuständig, dass die Firmenziele im Umwelt- und Nachhaltigkeitsengagement erreicht und stetig weiterentwickelt werden.