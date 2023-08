Das breit abgestützte, organische Wachstum von 6.5 Prozent beruhe auf der konsequenten Strategieumsetzung und differenzierten Marktpositionen mit innovationsstarken Markenkonzepten sowie dem diversifizierten Länder- und Produkteportfolio. Dank operativer Fortschritte − insbesondere in der strategischen Nische der gekühlten Premium-Desserts in den USA und in wichtigen Wachstumsmärkten wie Chile und Mexiko − sowie der anhaltenden Erholung des Food Service-Geschäfts konnte sich Emmi im Vorjahresvergleich deutlich verbessern. Auf Ebit-Stufe resultiert daraus ein Ergebnis von 138.5 Millionen Schweizer Franken und eine EBIT-Marge von 6.6 Prozent, heißt es aus Luzern. Mit ihrem Anspruch, ein Vorbild im Bereich Nachhaltigkeit zu sein, veröffentlichte Emmi ihren siebten Nachhaltigkeitsbericht und legte Rechenschaft über ihr langjähriges Nachhaltigkeitsengagement ab. Im Rahmen der kontinuierlichen Portfoliotransformation hat Emmi die Gläserne Molkerei veräußert. Bereinigt um den einmaligen Verlust aus diesem Verkauf bestätigt Emmi damit für das Gesamtjahr 2023 die am 1. März 2023 kommunizierten Erwartungen für das organische Umsatzwachstum, den Ebit und die Reingewinnmarge.