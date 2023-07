Die Tönnies-Unternehmensgruppe hat Dr. Gereon Schulze Althoff in die Geschäftsleitung berufen. Der 48-Jährige übernimmt als Chief Sustainability Officer (ESG) im Gesamtkonzern den zentralen Bereich Nachhaltigkeit.

Tönnies Gereon Schulze Althoff in Geschäftsleitung berufen

Bereits seit 2017 verantwortet der Fachtierarzt für Lebensmittel und promovierte Agrarwissenschaftler das Qualitätsmanagement und Veterinärwesen bei dem Konzern. Schulze Althoff ist im Ehrenamt Vorstandsmitglied im Verband der Fleischwirtschaft (VDF).

Max Tönnies, Geschäftsführender Gesellschafter, sagt zu der Personalentscheidung: „Wir wollen das Thema Nachhaltigkeit, das uns mehr denn je bewegt, noch stärker in die Unternehmensführung einbringen und dem Ganzen eine entsprechende Gewichtung geben.“ In den vergangenen drei Jahren habe das Unternehmen einen dreistelligen Millionenbetrag in Maßnahmen zum Ressourcenschutz und zur Automatisierung investiert. Weitere Investitionen sind ihm zufolge geplant.

„Wir wollen nachhaltig Lebensmittel produzieren und die bäuerliche Landwirtschaft in Deutschland stärken“, beschreibt Gereon Schulze Althoff seine Aufgaben und Ziele. Um wirtschaftlich erfolgreich zu agieren, sei Ressourcen- und Umweltschutz für die Unternehmensgruppe unabdingbar.

Die Bundesrepublik sei Wurstland Nummer eins. Aber: „Wir können noch besser werden.“ Seinen Fokus richtet der Chief Sustainability Officer auf Aspekte wie gesunde Ernährung, Klimaeffizienz, Tierwohl und soziale Sorgfalt. Diese wolle er wissenschaftsbasiert nach vorne bringen. Zielkonflikte sollten „unaufgeregt“ gelöst werden.