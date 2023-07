Haribo hat in den USA sein erstes Werk in Betrieb genommen. Das berichtet das „Handelsblatt“ in seiner heutigen Ausgabe.

Das Unternehmen, unangefochtener Marktführer in der Bundesrepublik, sei bereits seit den achtziger Jahren in den Vereinigten Staaten unterwegs und 2018 zum Marktführer für Fruchtgummi, Lakritz und Schaumzucker aufgestiegen. Der Marktanteil beträgt 13,8 Prozent. Nach Deutschland sind die USA der zweitgrößte Markt für das Unternehmen.

Laut „Handelsblatt“ wurden in das Werk in Pleasant Prairie im Bundesstaat Wisconsin etwa 300 Millionen Dollar investiert. Zum Start liefen 15 Millionen Goldbären täglich vom Band, aber dieses Volumen soll zukünftig versechsfacht werden.

Das US-Werk sei die größte Einzelinvestition in der mehr als 100-jährigen Geschichte von Haribo, wird COO Markus Riegelein zitiert. Er informierte außerdem darüber, dass in zwei bis drei Jahren das zweite Werk in der Türkei in Betrieb gehen solle.