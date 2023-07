Die steigende Zahl von Fällen der Vogelgrippe (HPAI) mit hoher Pathogenität in Brasilien stellt jedoch nach Ansicht der Bank einen Fakt dar, der die Branche in höchste Alarmbereitschaft versetzt hat. Jeder mögliche Ausbruch in kommerziellen Herden in den südlichen Bundesstaaten Brasiliens könnte erhebliche Auswirkungen auf die Preise haben sowie Anlass für Handelsbeschränkungen und die Unterbrechung der globalen Handelsströme sein.

Die Geflügelindustrie erfährt eine Entlastung von den hohen Produktionskosten, da billigeres Getreide und Ölsaaten die Wertschöpfungsketten von Geflügel durchdringen. Diese Kostensenkung verringert nicht nur den Druck auf die Industrie, sondern macht Geflügel auch für preisorientierte Verbraucher in einer Phase wirtschaftlicher Schwäche zugänglicher. „Es wird erwartet, dass die weltweiten Futtermittelpreise weiter sinken, wobei die prognostizierten Kosten für 2023 schätzungsweise 10 bis 15 Prozent unter den historischen Höchstständen von 2022 liegen werden“, teilte Nan-Dirk Mulder, Senior Analyst Animal Protein bei der Rabobank, mit.

Während die Inputkosten sinken, bleibt das Angebot in mehreren Regionen weltweit, darunter Europa, Mexiko, Russland, die Philippinen und Malaysia, relativ knapp. Umgekehrt ist in anderen Regionen wie den USA, Japan und Thailand eine Verbesserung der Angebotsbilanz zu verzeichnen. Da die Preise für konkurrierende Proteine wie Schweinefleisch, Eier und Rindfleisch voraussichtlich hoch bleiben werden, wird erwartet, dass Geflügel eine gewisse Preisstützung erhält.