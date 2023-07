Beyond Meat, Hersteller von pflanzlichem Fleisch, erweitert sein Angebot in Deutschland um zwei neue pflanzliche Chicken-Style Produkte: Beyond Nuggets und Beyond Tenders.

Sie enthalten jeweils 15 Gramm Protein pro 100 Gramm. Das Protein gewinnt Beyond Meat teilweise aus Weizen und aus der Ackerbohne. Die Neuheiten sind ab dieser Woche zunächst in 1.600 Rewe-Märkten sowie im Rewe-Onlineshop erhältlich. In Deutschland ernährt sich laut Angaben von Beyond Meat bereitsmehr als jeder Dritte (40 Prozent) flexitarisch oder verzichtet ganz auf tierisches Fleisch. Bis 2029 wird der europäische Markt für pflanzliche Lebensmittel voraussichtlich aufüber 16 Milliarden Euro wachsen, so Jaap Veth, Sales Manager DACH Retail bei Beyond Meat.