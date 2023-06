Die Spargel-Nachfrage in Deutschland nimmt seit Jahren ab. Gestiegen ist jedoch der Anteil des LEH an den Einkaufsmengen von Spargel. Laut Marktexperte Claudio Gläßer von der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) in Bonn sind die Verbraucher aktuell besonders preissensibel. Vor allem Angebote in Discountern wurden gut nachgefragt. Landwirte, die ihre Ware an den LEH verkauften, waren laut Gläßer demnach mit der Saison durchaus zufrieden.

Anders sah es laut dem Marktexperten jedoch in der Direktvermarktung aus: „Je nach Region und nach Kaufkraft in der Region hatten sie in diesem Jahr nochmals geringere Verkaufsmengen als in den vergangenen Jahren.“ So gäbe es sowohl Betriebe, die nicht gut aus der Saison herausgingen, aber auch welche, die zufrieden über das Geschäft waren.

Die Verbraucherpreise für Spargel durchliefen einigen Schwankungen: Zu Beginn der Saison war Spargel günstiger als im Vorjahr, dann etwas teurer und zum Ende hin auf einem ähnlichen Niveau von 2021. Der Durchschnittspreis für einen Kilo weißen Spargel lag in diesem Jahr bei 8,96 Euro und war damit 1 Euro teurer als im Mai 2022. Laut Gläßer lasse sich dieser Wert jedoch nicht vergleichen, da im vergangenen Jahr der Preis aufgrund eines Überangebots von Spargel und einer niedrigen Nachfrage „extrem niedrig“ war.

Im Vergleich zu 2021 wurde in diesem Jahr knapp 8 Prozent weniger Spargel geerntet – der niedrigste Wert seit 2013. Der meiste Spargel wurde dieses Jahr mit 25.300 Tonnen in Niedersachsen geerntet, gefolgt von Nordrhein-Westfalen mit 20.300 Tonnen.