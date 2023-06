Der dänische Lakritzhersteller Lakrids by Bülow hat im vergangenen Jahr einen Rekordumsatz von 317 Millionen Dänischen Kronen (42,54 Millionen Euro) erzielt. Vor allem im deutschen Markt sei man stark gewachsen, mit einem Plus von 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Insgesamt legte der Umsatz um 8 Prozent zu, was in Zeiten hoher Inflation nicht ungewöhnlich ist. In den Vorjahren war das Unternehmen bereits stark gewachsen, nämlich um 17 Prozent im Jahr 2020 und 14 Prozent im Jahr 2021. Das vergangene Jahr sei geprägt gewesen von „erheblichen Herausforderungen“ der Lieferkette, sagte Vorstandschef Tue Mantoni.

Das bereinigte Ebit lag 2022 bei 14 Millionen Kronen (1,9 Millionen Euro) und damit laut Geschäftsführer Fredrik Nilsson unter den Erwartungen. „Wir sind zuversichtlich, dass wir unsere Profitabilität im Jahr 2023 deutlich verbessern können und haben konkrete Pläne, die uns einen guten Start in das Jahr gesichert haben. Unsere Dynamik auf dem deutschen Markt setzt sich fort, und im vergangenen Monat haben wir unseren dritten Markt in Berlin eröffnet. Wir gehen davon aus, dass wir in diesem Jahr noch zwei weitere Geschäfte in Deutschland eröffnen werden.“

Der deutsche Markt machte im Jahr 2022 rund 29 Prozent des Umsatzes des Lakritzherstellers aus und ist damit der zweitgrößte Markt nach Dänemark.