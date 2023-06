Zander bringe Expertise in den Bereichen FMCG, E-Commerce und internationaler Markenaufbau mit, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Zander übernimmt vom bisherigen CMO und Gründer Ole Strohschnieder, der in den Aufsichtsrat wechselt, die operative Verantwortung und leitet die Bereiche Business Development, Innovations und Marketing. Zuletzt war sie bei Amazon im Bereich Private Brands Consumables Europe tätig. Just Spices, 2014 in Düsseldorf entstanden, entwickelt Gewürzmischungen und neue Produktlinien, die durch eine einfache Zubereitung und natürliche Zutaten Inspiration im Koch-Alltag geben sollen. Anfang 2022 hat der internationale Lebensmittelkonzern Kraft Heinz eine Mehrheitsbeteiligung an Just Spices erworben.