In seinem nächsten Marktbericht, aus dem die LP vorab in ihrer elften Ausgabe berichtet, rät er außerdem dazu, dass sich Einkäufer rechtzeitig mit TK-Knoblauch bevorraten, denn auch der wird in wesentlich geringerem Umfang als gewohnt zur Verfügung stehen. Der Grund: Im Hauptanbauland China wird Knoblauch aktuell auf wesentlich weniger Fläche angebaut als noch in den vergangenen Jahren. Warum italienische Tomaten nun so teuer sind wie spanische (150 Euro/Tonne) und was das bedeutet, lesen Sie in der LP 11, die in wenigen Tagen erscheint. Auch wer Kokosmilch, Thunfisch und TK-Zwiebeln benötigt, sollte wissen, wozu Friedemann jeweils rät.