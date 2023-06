Das teilte das Tochterunternehmen der Rohlik Gruppe am Donnerstag mit. Olin Novák, der in einer Übergangsphase die Geschäfte gemeinsam mit dem bisherigen Geschäftsführer Erich Comor leitete, kehrt demnach in seine Rolle als CEO International zurück.

Als Marketing Director verantwortet Carolin Kracmer seit 1. Dezember 2022 sämtliche Brand-, Digital- und Kommunikationsstrategien bei Knuspr und dem österreichischen Ableger Gurkerl, sowie das Management aller Kampagnen und markenrelevanter Projekte. Kracmer bringt Unternehmensangaben zufolge mehr als 15 Jahre internationale Erfahrung im Brand- und Marketingmanagement mit. Vor Ihrer Tätigkeit bei Knuspr und Gurkerl war Carolin Kracmer als Vice President Brand, Marketing & Media Strategy bei der Sky Deutschland GmbH tätig.

Mit Stephan Lüger rücke ein erfahrener Handelsexperte mit über 20 Jahren Branchenerfahrung mit an die Spitze, hieß es. Der 46-jährige gebürtige Essener habe sich von seinen Anfängen im Finance-Bereich zum Einkaufschef entwickelt. Lorenz Diederichs komplettiert das Führungstrio als E-Grocery-Pionier im operativen Bereich. Nach seiner militärischen Laufbahn als Offizier war Diederichs Teil des Amazon Fresh Launch-Teams in Deutschland.