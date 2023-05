Der Apetito Catering Konzern als einer von zwei Teilen der Firmengruppe konnte seinen Umsatz um beachtliche 27,8 Prozent auf 241,5 Millionen Euro steigern. Das Unternehmen beliefert Kantinen von Unternehmen, Krankenhäusern, Schulen und Kitas. Hier schlug sich die Rückkehr zur Normalität nach zwei Jahren Pandemie nieder. Andreas Oellerich, Geschäftsführer des Apetito Catering Konzerns, sagte: „Im vergangenen Geschäftsjahr hat Apetito erneut Flexibilität und Teamgeist bewiesen und dabei das ‚Wir‘ in den Fokus allen Handelns gestellt.“ Vor allem in den Geschäftsbereichen Business & Industries sowie auch im Markt für Kitas und Schulen nähern sich die Erlöse wieder dem Vor-Corona-Niveau an, wie das Unternehmen mitteilte.

Demgegenüber kaum wachsen konnte der zweite Teil der Firmengruppe, der Apetito AG Konzern, auf den der Löwenanteil des Umsatzes entfällt. Der Apetito AG Konzern steigerte seinen Umsatz um 2,2 Prozent gegenüber 2021 auf 777 Millionen Euro. Das genügte nicht, um die stark steigenden Kosten aufzufangen. Infolgedessen brach der Konzerngewinn nach Steuern von 40 Millionen im Jahr 2021 auf 15 Millionen im vergangenen Jahr ein, ein Rückgang um 62,5 Prozent.

Der Konzern ist in sieben europäischen Ländern sowie Nordamerika aktiv. Er verdient sein Geld mit Tiefkühlprodukten. Dazu zählt die Marke Costa für tiefgekühlte Fisch- und Meeresfrüchte-Produkte. Der Apetito AG Konzern steigerte seine Investitionen im vergangenen Jahr deutlich. Bewegten sich die Ausgaben in den Vorjahren zwischen rund 30 und 50 Millionen Euro, investierte das Unternehmen 2022 beachtliche 135 Millionen Euro.

Absoluter Kundenliebling in den von Apetito belieferten Kantinen bleibt das Gericht Spaghetti Bolognese. Die Capelletti-Pesto-Pfanne schob sich auf Platz zwei vor und verwies die Currywurst mit Wellenschnittpommes auf den dritten Platz.

Beide Unternehmensteile beschäftigten im vergangenen Jahr mehr Mitarbeiter als in den Vorjahren und kamen zusammen auf 12.395 Beschäftigte.