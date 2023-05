Die Wiesheu Gruppe, Großbottwar, nach eigenen Angaben europäischer Marktführer beim Backen am PoS, hat die Engrotec Systems GmbH aus Gallmersgarten übernommen, die nun als Winnovation GmbH firmiert.

„Das Team um Werner Huprich verfügt über ein branchenweit einzigartiges Know-how für automatisierte Bake-Off-Systeme. Wir freuen uns darauf, das erste gemeinsames Projekt voranzutreiben“, sagt Wiesheu-Geschäftsführer Marcus Gansloser, der davon überzeugt ist, dass Lösungen mit KI-gestützter Automatisierung den Point of Sale grundlegend verändern werden. „Automatisierte Bake-Off-Systeme reduzieren den personellen Aufwand, sparen Energie, produzieren die Backwaren dann, wenn diese benötigt werden, erhöhen die Backqualität und vermeiden Abschriften“, so Gansloser. Wiesheu fertigt jährlich mehr als 10.000 Backöfen „Made in Germany“.