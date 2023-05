Im neu errichteten Beiersdorf-Werk in Leipzig laufen die ersten Kosmetikprodukte vom Band. Der Hamburger Konsumgüterhersteller hat nach eigenen Angaben fast 300 Millionen Euro in den Standort in Leipzig-Seehausen investiert.

Ab sofort werden in Leipzig Deodorants, Haarsprays und Rasierschäume der Marken Nivea, 8x4 und Hidrofugal für den gesamten europäischen Markt hergestellt, wie der Dax-Konzern weiter mitteilte. Der Neubau des modernen Produktionszentrums sei zusammen mit dem nebenan entstehenden Logistikdrehkreuz die weltweit bisher größte Investition an einem Standort, hieß es.

Harald Emberger, Mitglied des Executive Committee und Corporate Senior Vice President Supply Chain, wurde mit den Worten zitiert: „Mit unserem Produktionszentrum in Leipzig schaffen wir die Kapazitäten für langfristiges, nachhaltiges Wachstum unserer Marken in Europa und setzen neue Maßstäbe in der Herstellung von Kosmetikprodukten. Durch modernste Fertigungstechnologie mit vollautomatisierten und digitalisierten Prozessen haben wir das Produktivitätsniveau nahezu verdoppelt und produzieren dabei so nachhaltig wie nie zuvor.”