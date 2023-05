Das teilte die Koakult GmbH, das Unternehmen hinter der Marke, jetzt mit. In der Vergangenheit hat das Unternehmen durch zwei Crowdinvesting-Kampagnen 2020 und 2021 bereits 1,5 Millionen Euro Kapital gesammelt. Bis zu 800.000 Euro Kapital sollen jetzt durch die dritte Finanzierungsrunde generiert werden. Ab Dienstag könnten Interessenten in das Unternehmen investieren und so von bis zu 8 Prozent Zinsen jährlich profitieren, hieß es. Bereits 250 Euro reichten aus, um auf der Crowdinvesting-Plattform Econeers zu investieren.

Das Sortiment umfasst nach Angaben von Koakult inzwischen mehr als 17 Produkte aus vier Kategorien und wurde vor allem durch Kaffeealternativen auf Basis von Kakaopulver und Guaraná bekannt. Neu sind Produkte aus den Kategorien Müsli und To-Go-Drinks. Verkauft wird das Sortiment im eigenen Online-Shop und in mehr als 9.000 deutschen Verkaufsstellen. 2022 konnte Koawach ein Umsazwachstum von mehr als 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen, so Daniel Duarte, der Geschäftsführer von Koakult.