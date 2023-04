Grund für die Diskussion sind die gestiegenen Flaschenpreise und die langsame und seltene Rückgabe der Bierflaschen. 8 Cent Pfand pro Flasche Bier sind aktuell in der Regel üblich. „Mit der aktuellen Pfandhöhe ist der Rückgabeanreiz nicht groß genug. Dadurch gehen viele Flaschen und Kästen verloren und müssen teurer nachgekauft werden.“, so Lothar Ebbertz, Hauptgeschäftsführer des Bayerischen Brauerbunds. Lösung des Problems soll ein erhöhter Pfand auf Flaschen und Kisten sein. So fordert zum Beispiel Sebastian Priller, Chef der Brauerei Riegele in Augsburg, 10 Euro Pfand pro Kasten mit 20 Flaschen. Zwar würde dies eine einmalige Belastung von 5 Millionen Euro bedeuten, doch diese stehe einem siebenstelligen Betrag pro Jahr durch Verluste von Flaschen und Kisten gegenüber.

Der Deutsch Brauer-Bund ist dennoch zurückhaltend. Die Erhöhung sei „nur sehr schwierig umzusetzen“ und „extrem kostenintensiv für Brauereien“, sagt der Geschäftsführer Holger Eichele. Außerdem müssten für eine erfolgreiche Umsetzung auch Handel und Verbraucher mitziehen. So hätten in einer Umfrage laut Deutschen Brauer-Bund nur 22 Prozent der Verbraucher angegeben, das Pfand bei einer Erhöhung schneller zurückzubringen.

Auch die Großbrauerei Veltins ist gegen die Einführung eines höheren Pfands. Es sei nicht der richtige Weg „den treuen Verbraucher gerade in diesen konsumbelasteten Zeiten durch sprunghafte Pfandsatzerhöhungen zu überfordern“, betont der Generalbevollmächtigte Michael Huber.

Die Debatte um das Mehrwegsystem der Bierflasche stehe jedoch noch ganz am Anfang und werde mit jedem gestiegenen Cent, die eine Flasche im Einkauf kosten werde, noch weiter entfacht, so Ebbertz.