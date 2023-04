Nestlé und die Beteiligungsgesellschaft PAI Partners gründen ein Joint Venture für das Tiefkühlpizzageschäft von Nestlé in Europa. Das gab der Schweizer Konzern jetzt bekannt. Ziel sei es, einen „fokussierten Anbieter in einer dynamischen Kategorie zu schaffen“.

Nestlé werde neben PAI Partners eine nicht-kontrollierende Beteiligung mit gleichen Stimmrechten halten, hieß es weiter. Die Transaktion werde voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 abgeschlossen werden. Man sehe in dem Zusammenschluss „sehr große Potenziale“, sagte Judith Petit, Leiterin Handelsmarketing und Pressekommunikation bei der Nestlé Wagner GmbH.

Mit seiner Marke Wagner spielt Nestlé eine bedeutende Rolle am Markt für Tiefkühlpizza. Das Pizzageschäft von Nestlé umfasst mehrere Länder in Europa und erwirtschaftet nach Unternehmensangaben einen jährlichen Umsatz von 400 Millionen Schweizer Franken (408 Mio. Euro).

Die Pizzen werden derzeit unter den Marken Wagner, Buitoni und Garden Gourmet vertrieben, unter anderem in Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien, der Schweiz, Portugal, Österreich, Belgien und den Niederlanden. Das neue Unternehmen, dessen Name noch nicht bekannt ist, wird seinen Hauptsitz in Deutschland haben. Es soll zwei Produktionsstätten in Nonnweiler und im italienischen Benevento betreiben.

Die Partnerschaft folgt der Gründung von Froneri im Jahr 2016, einem Nestlé zufolge sehr erfolgreichen Joint Venture mit PAI Partners.