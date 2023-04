Eckes-Granini ist als Hersteller von Fruchtsäften und fruchthaltigen Getränken in ganz Europa bekannt. Erst 2020 hat Tim Berger die Nachfolge von Thomas Hinderer angetreten. Nun äußerte er sich zum Ausstieg wie folgt: „Ich bin sehr stolz darauf, was wir gemeinsam in den vergangenen drei Jahren erreicht haben, und werde dieses Unternehmen auch in den kommenden Monaten genauso kraftvoll und engagiert leiten wie bisher. Eckes-Granini ist ein herausragendes Unternehmen. Mein Dank gilt bereits heute insbesondere meinen Kolleginnen und Kollegen, allen Mitarbeitenden sowie den Eigentümern und dem Aufsichtsrat für ihr Vertrauen, für ihre Unterstützung und für ihr leidenschaftliches Engagement.“

Auch der Aufsichtsratsvorsitzende Reiner Strecker bedankt sich bei Tim Berger für den „großen Beitrag“ und „die zukunftsorientierte Weiterentwicklung des Unternehmens“ und wünsche dem ehemaligen CEO von Eckes-Granini nun „für seine berufliche und private Zukunft alles Gute“.