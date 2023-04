Sie wechselt damit von ihrer Position als Managing Director von Mondelez Österreich in Wien nach Bremen, wo sie ab sofort für die Leitung der deutschen Vertriebsorganisation verantwortlich ist.

Hülsmann leitet sowohl die Key Account- als auch die Außendienst-Organisationen und berichtet direkt an Martin Kaufmann, SVP & Managing Director bei Mondelez International in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit dieser neu geschaffenen Position möchte Mondelez International die Entwicklung strategischer Kundenpartnerschaften weiter stärken. Hülsmann verantwortet in ihrer Rolle federführend die ganzheitliche Betreuung der Zusammenarbeit mit den Kunden.



Seit 2004 ist die Diplomkauffrau Hülsmann bei Mondelez International in verschiedenen Positionen tätig. In diesen knapp 20 Jahren entwickelte sie bereits mehrere Geschäftsbereiche im Vertrieb, Marketing und General Management – auch international – erfolgreich weiter. Als Geschäftsführerin von Mondelez Österreich gelang es ihr mit ihrem Team zuletzt in kürzester Zeit die Geschäfte in Österreich auf einen steilen Wachstumskurs zu bringen.