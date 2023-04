Übernahme vollzogen Landliebe jetzt bei Theo Müller

Am vergangenen Freitag wurde am letzten Arbeitstag bei Friesland-Campina symbolisch der Schlüssel zu den drei Werken Köln, Heilbronn und Schefflenz an Christian Goldammer (2.v.r., Geschäftsführer Unternehmensgruppe Theo Müller) übergeben. Die rund 675 Mitarbeiter sind nun offiziell übergegangen.