Der klassische Osterhase aus Vollmilchschokolade ist demnach nach wie vor am meisten gefragt. Aber auch Osterhasen aus zartbitterer oder weißer Schokolade und Dekofiguren wie kleine Lämmer, Möhren oder Küken aus Schokolade liegen im Trend. Ganz weit vorn in der Verbrauchergunst liegen weiterhin Schoko-Eier, die in keinem Osternest fehlen dürfen.

Die Hälfte der Schoko-Hasen, rund 108 Millionen Stück (47 Prozent), verbleiben in Deutschland. Die restlichen 122 Millionen der hierzulande produzierten Schoko-Hasen (53 Prozent) gehen in den Export, vor allem in die europäischen Partnerländer, aber auch in die USA, nach Kanada, Australien und Südafrika.

Auch immer mehr der süßen Osterprodukte enthalten nach BDSI-Angaben zertifizierten Kakao. Im Jahr 2022 erreichte der Anteil an nach Nachhaltigkeitskriterien erzeugten Kakaos in den in Deutschland verkauften Süßwaren 81,2 Prozent. Dies bedeutet eine weitere Steigerung gegenüber dem Jahr 2021 (79 Prozent).