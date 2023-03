Schokoladenproduzent Alfred Ritter übernimmt zum 1. April 2023 die Konfektionierung am Standort Reichenbach vom bisherigen Partner Behla, einem Tochterunternehmen der Nagel-Group.

Schokolade Ritter übernimmt Konfektionierung in Reichenbach

Betroffen sind rund 160 Mitarbeiter. Diese sind bereits heute ausschließlich für Ritter Sport tätig und werden im Rahmen der Betriebsübernahme Teil der Ritter-Belegschaft, gibt der Hersteller bekannt. Die Übernahme erfolge im ausdrücklichen Einvernehmen beider Unternehmen.

Ritter verspreche sich mit diesem Schritt eine engere Zusammenarbeit der Standorte Waldenbuch und Reichenbach. „Wir holen damit einen weiteren Teil unserer Supply Chain ins Unternehmen. Künftig liegt somit der komplette Prozess von der Produktion der Schokolade bis zum fertig konfektionierten Gebinde, das zur Auslieferung an den Handel bereit ist, in unseren Händen“, erklärt Asmus Wolff, Geschäftsführer Supply Chain bei Alfred Ritter.

Zur Konfektionierung zählt zum Beispiel das Verpacken der Ritter-Sport-Produkte in Regalkartons oder Displays für den Handel. Die Lagerlogistik sowie den Transport der Ware übernimmt weiterhin die Nagel-Group.

Ritter Sport arbeitet mit dem Logistikdienstleister seit mehr als 20 Jahren zusammen. Zu Beginn des Jahres 2023 haben beide Unternehmen den Shuttle-Transport zwischen der Produktion in Waldenbuch, dem Roh- und Packstofflager in Dettenhausen und dem Logistikzentrum in Reichenbach elektrifiziert und setzen zwei E-LKW auf der Strecke ein.